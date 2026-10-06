Paramount купила Warner Bros. Discovery за 111 млрд долларов

Один из крупнейших мировых медиаконгломератов и старейшая голливудская киностудия Paramount завершила приобретение Warner Bros. Discovery.

Стоимость сделки составила около 111 млрд долларов (188,7 млрд манатов) с учетом долга.

Объединенная компания получила название Skydance, а ее акции сегодня начали торговаться на Нью-Йоркской фондовой бирже под тикером SKYD, сообщает 1news.az со ссылкой на Reuters.

В результате сделки под контроль новой медиакомпании перейдут крупнейшие голливудские франшизы, включая «Гарри Поттера», DC, «Властелина колец», «Игру престолов», «Миссию невыполнима», «Трансформеров», Looney Tunes и Mortal Kombat.

Бренды Paramount и Warner Bros. сохранятся в составе Skydance.

Генеральный директор Warner Bros. Discovery Дэвид Заслав покинет компанию, а руководители DC Studios Джеймс Ганн и Питер Сафран сохранят свои должности.

В состав Skydance также войдут телевизионные и стриминговые активы двух компаний, включая CBS, CNN, MTV, TCM, Showtime, Nickelodeon, HBO, Comedy Central и Cartoon Network - объединенная компания станет одним из крупнейших игроков мирового рынка кино, телевидения и стриминга.