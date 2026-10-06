Фазиль Мамедов назначен заместителем министра культуры Нахчывана
Фазиль Мамедов назначен заместителем министра культуры Нахчыванской Автономной Республики.
Как сообщает 1news.az, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Нахчыванской Автономной Республики Джаббар Мусаев.
Премьер-министр Джаббар Мусаев представил Фазиля Мамедова коллективу в новой должности.
Отметим, что до этого назначения Ф.Мамедов занимал должность заместителя руководителя Аппарата Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики.
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