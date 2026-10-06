Фазиль Мамедов назначен заместителем министра культуры Нахчывана

Фазиль Мамедов назначен заместителем министра культуры Нахчыванской Автономной Республики.

Как сообщает 1news.az, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Нахчыванской Автономной Республики Джаббар Мусаев.

Премьер-министр Джаббар Мусаев представил Фазиля Мамедова коллективу в новой должности.

Отметим, что до этого назначения Ф.Мамедов занимал должность заместителя руководителя Аппарата Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики.