 Количество погибших в аварии в Гарадаге возросло до 4 человек - ФОТО - ОБНОВЛЕНО | 1news.az | Новости
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Общество

Количество погибших в аварии в Гарадаге возросло до 4 человек - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Фаига Мамедова16:44 - Сегодня
Количество погибших в аварии в Гарадаге возросло до 4 человек - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Число погибших в дорожно-транспортном происшествии в поселке Гарадаг Гарадагского района возросло до 4 человек.

Как передает 1news.az, об этом сообщили в Министерстве чрезвычайных ситуаций (МЧС).

Отмечается, что при оценке оперативной обстановки на месте происшествия было установлено, что ДТП произошло в результате столкновения грузового автомобиля марки «Mercedes Atego» с металлическими разделительными ограждениями, после чего граждане оказались зажаты в деформированном транспортном средстве.

Спасатели при помощи специальных средств извлекли из зажатого автомобиля тела 4 человек и одного выжившего, которые были переданы по назначению.

В связи с инцидентом соответствующими структурами ведется расследование.

16:07

Сегодня около 14:20 на 21-м километре автодороги Баку - Газах грузовой автомобиль марки «Mercedes Atego» (госномер 88-BG-741) из-за потери водителем управления врезался в металлическое ограждение и перевернулся.

Об этом в ответ на запрос 1news.az сообщили в Главном управлении государственной дорожной полиции МВД.

В результате ДТП погибли 3 человека, еще 2 получили ранения.

По факту проводится расследование.

«Главное управление государственной дорожной полиции призывает водителей быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также воздерживаться от действий, отвлекающих внимание за рулем. Перед поездкой важно проверить техническое состояние автомобиля, не садиться за руль в утомленном или сонном состоянии», - отмечается в информации.

15:14

На автомобильной дороге Баку-Газах перевернулся грузовик, перевозивший мелкий рогатый скот. Несколько человек получили травмы, животные погибли.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на APA, авария произошла на участке дороги, проходящем через поселок Локбатан Гарадагского района.

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