 В России задержали двух мужчин, связанных с войной, по делам об убийстве и расчленении пяти женщин | 1news.az | Новости
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Общество

В России задержали двух мужчин, связанных с войной, по делам об убийстве и расчленении пяти женщин

Феликс Вишневецкий16:40 - Сегодня
В России задержали двух мужчин, связанных с войной, по делам об убийстве и расчленении пяти женщин

В России за два дня задержали двух мужчин, связанных с военной службой и подозреваемых в убийстве пяти женщин в Москве и Нижегородской области.

В обоих случаях, по версии следствия, мужчины расчленили тела жертв, пытаясь скрыть следы преступлений - об этом сообщает российское интернет-издание «Медиазона».

В Москве 47-летнего Теймураза Гогиашвили подозревают в убийстве женщины и ее 19-летней дочери. По данным следствия, он застрелил обеих. По версии следствия, после убийства женщины и ее 19-летней дочери мужчина расчленил их тела, пытался смыть следы крови и сжег одежду погибших. Мужчину задержали 4 октября в Воронежской области.

Отмечается, что Т.Гогиашвили ранее воевал в составе батальона «Спарта», участвовавшего в боевых действиях на Донбассе с 2014 года.

В Нижегородской области другой мужчина обвиняется в убийстве трех женщин - своей сожительницы, ее матери и дочери. По версии следствия, после убийств он расчленил тела двух жертв и попытался вывезти останки в грузовике. Мужчину задержали 5 октября, когда сотрудники Госавтоинспекции остановили автомобиль и обнаружили человеческие останки.

По данным российских правоохранительных органов, он ранее самовольно оставил воинскую часть.

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