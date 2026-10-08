В Баку временно изменили схемы движения пяти автобусных маршрутов - ОБНОВЛЕНО
В Баку временно изменили схемы движения регулярных автобусных маршрутов №120, 120E и 121E.
Как сообщает 1news.az со ссылкой на Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA), в связи с ремонтными работами на улице 8 Ноября в посёлке Говсан введены ограничения на движение транспорта.
В связи с этим временно изменены схемы движения следующих маршрутов:
- №120: улица Эльмана Гасымова (посёлок Говсан) - парк Самеда Вургуна;
- №120E: жилой комплекс Говсан (MİDA) - парк Самеда Вургуна;
- №121E: улица Эльмана Гасымова (посёлок Говсан) - станция метро "Ахмедли".
11:40
В связи с ремонтными работами на улице Джафара Джаббарлы в поселке Бинагади столицы введены ограничения на движение транспортных средств.
В связи с ограничениями изменены схемы движения регулярных маршрутов № 133 и 170, сообщает 1news.az со ссылкой на AYNA.
До завершения ремонтных работ конечная остановка маршрута № 133 будет находиться на улице Гюльмамеда Рамазанова. Движение маршрута № 170 будет осуществляться по улице Фехле в поселке Бинагади.