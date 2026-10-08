Мексиканский рестлер случайно убил 75-летнего судью во время боя - ВИДЕО

В Мексике 75-летний арбитр умер после броска рестлера Хосе Анхеля на ринг. Об этом сообщает новостной портал Azteca Noticias.

«Врачи констатировали смерть 75-летнего арбитра прямо на ринге», — отмечает издание.

Рестлер Хосе Анхель бросил судью во время выступления. Зрители приняли этот момент за элемент шоу. Медики вышли на ринг и подтвердили гибель мужчины. Полиция задержала спортсмена. Ему вменяют непреднамеренное убийство.

Мексиканский рестлинг часто включает элементы театрального шоу. Однако реальные травмы на ринге происходят регулярно. Правоохранительные органы расследуют инциденты с гибелью людей во время спортивных мероприятий. Ответственность за непреднамеренное убийство в Мексике предусматривает тюремное заключение.