Силы Йемена взяли под контроль район Кахбуб

Правительственные силы Йемена восстановили контроль над стратегически важным горным районом Кахбуб, расположенным у Баб-эль-Мандебского пролива.

Об этом сообщило подразделение «Дар аль-Ватан» («Щит родины») в заявлении в X.

«Силы "Дар аль-Ватан", бригады "Аль-Амалика" ("Бригады гигантов") и объединенные силы коалиции во главе с Саудовской Аравией установили полный контроль над линией фронта в районе Кахбуб в рамках операции "Рассвет Йемена"», — говорится в заявлении.