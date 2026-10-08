AP: жена Мадуро перенесла сердечный приступ в тюрьме

Жена захваченного президента Венесуэлы Николаса Мадуро Силия Флорес перенесла сердечный приступ в американской тюрьме.

Об этом сообщило агентство Associated Press со ссылкой на адвокатов Флорес.

Представители 69-летней Флорес заявили, что подсудимая пережила сердечный приступ в июле. Они отмечают, что у Флорес проблемы с сердцем, которые невозможно вылечить в тюремных условиях. За время своего пребывания под стражей Флорес также похудела на 11 кг.

Адвокаты добавили, что будут добиваться перевода подсудимой под домашний арест.

3 января США атаковали гражданские и военные объекты в Венесуэле, захватили и вывезли Мадуро с женой. 5 января они предстали перед федеральным судом Южного округа штата Нью-Йорк. Им инкриминируют причастность к наркоторговле. Мадуро и Флорес вину не признали. Функции главы государства в Венесуэле исполняет уполномоченный президент Делси Родригес, занимавшая при Мадуро пост исполнительного вице-президента республики.