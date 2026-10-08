Президент Кыргызстана Садыр Жапаров предложил странам Центральной Азии и Азербайджану ввести единую туристическую визу.

По его словам, шесть стран обладают взаимодополняющим туристическим потенциалом. Исторические города, горные и прикаспийские маршруты, богатое культурное наследие позволяют объединить усилия по продвижению Центральной Азии и Азербайджана как привлекательного направления для путешествий.

«Предлагаем развивать сотрудничество по принципу "одно путешествие в несколько стран", соединяя наши достопримечательности совместными туристическими маршрутами. Выражаю надежду на дальнейшую поддержку инициативы Кыргызстана о введении единой туристической визы. Предлагаю поручить нашим внешнеполитическим ведомствам выработать конкретные механизмы по ее реализации», — сказал он на консультативной встрече глав государств Центральной Азии с участием Азербайджана.

Встреча проходит в четверг в Национальной туристической зоне «Аваза» в городе Туркменбаши на побережье Каспийского моря. В ней принимают участие президенты Азербайджана, Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Таджикистана и Туркменистана Ильхам Алиев, Касым-Жомарт Токаев, Садыр Жапаров, Шавкат Мирзиёев, Эмомали Рахмон и Сердар Бердымухамедов. В 2025 году на Ташкентской консультативной встрече глав государств Центральной Азии единогласно было принято решение о полноправном участии Азербайджана в этом формате.

Источник: ТАСС