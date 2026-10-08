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Общество

Из Азербайджана в Грузию везли более 9 кг серебра

Фаига Мамедова15:55 - Сегодня
Из Азербайджана в Грузию везли более 9 кг серебра

На таможенном пункте пропуска «Красный мост» пресечен ввоз из Азербайджана в Грузию незадекларированных серебряных изделий и посуды общим весом 9038 граммов. Их таможенная стоимость составила 38 289 лари (около 15 тысяч долларов США).

Как сообщает APA со ссылкой на Службу доходов Министерства финансов Грузии, незаконный груз таможенники обнаружили при детальном досмотре грузового автомобиля, которым управлял гражданин Грузии.

Серебряные изделия конфискованы. Материалы по делу переданы в Следственную службу Министерства финансов Грузии для проведения дополнительного расследования.

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