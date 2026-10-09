Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал историческим решение Баку председательствовать в СНГ в 2028 году и выразил надежду, что Армения тоже возьмет эту роль на себя в 2029 году.

«Новый виток развития нашей организации — решение (президента Азербайджана) уважаемого Ильхама Гейдаровича (Алиева) впервые принять председательство (в СНГ) в 2028 году. Это, безусловно, исторический момент», — заявил Лукашенко на саммите СНГ.

Он выразил надежду, что «Армения также примет решение выполнить эту почетную функцию в соответствии с очередностью в 2029 году».

Заседание совета глав стран-участниц СНГ проходит в национальной туристической зоне «Аваза» в Туркменистане. В повестке дня – подведение итогов взаимодействия стран-участниц в связи с 35-летием образования Содружества, принятие документов, предполагающих расширение сотрудничества и взаимодействия в культурной и гуманитарной сферах. В рамках заседания представители государственной власти также обсудят укрепление координации на внешнеполитическом треке.

Источник: БелТА