Apple сократила заказы на компоненты для iPhone 18 Pro из-за низкого спроса

Американская Apple Inc. попросила некоторых поставщиков сократить производство компонентов для недавно вышедших на рынок моделей iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max, поскольку рост цен на чипы памяти и повышение стоимости устройств ограничивают потребительский спрос.

Как передает Report, об этом сообщает издание Nikkei Asia со ссылкой на источники.

По их словам, с начала сентября компания стала более осторожно подходить к прогнозам поставок. В результате заказы на комплектующие на октябрь были урезаны как минимум на 15% по сравнению с первоначальными планами.

В июне Apple повысила цены на iPad и MacBook, заявив, что больше не может ограждать покупателей от последствий сильного подорожания чипов памяти и накопителей, вызванного расширением инфраструктуры дата-центров для систем искусственного интеллекта (ИИ).