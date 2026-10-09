Севиндж Фаталиева: Независимый внешний курс Азербайджана вызывает неприятие у Европарламента

Очередная резолюция Европейского парламента по Азербайджану вновь обнажила проблему, которая давно вышла за рамки отдельных формулировок, фамилий или правозащитных оценок.

Об этом сказала депутат Милли Меджлиса Севиндж Фаталиева:

«Речь идет о системном кризисе самого подхода Европарламента к Азербайджану, в котором политическая предвзятость все чаще подменяет объективный анализ, а язык давления вытесняет язык равноправного диалога.

Формально такие документы посвящены правам человека, отдельным судебным делам, деятельности оппозиции или представителей гражданского общества. Но стоит рассмотреть их не изолированно, а в контексте последних лет, и картина становится очевидной: позиция Европарламента в отношении Азербайджана резко ужесточилась после того, как страна восстановила территориальную целостность и суверенитет. Красноречива и статистика: по данным, озвученным Президентом Ильхамом Алиевым, только с мая 2021 года по 30 апреля 2026 года Европарламент принял 14 резолюций, направленных против Азербайджана. Нынешний документ лишь продолжает этот ряд.

Почти тридцать лет Азербайджан сталкивался с оккупацией своих территорий, массовым изгнанием населения, разрушением городов и сел, уничтожением культурного наследия. Более миллиона азербайджанцев были вынуждены жить вдали от родных домов. Однако тогда Европейский парламент не проявлял сопоставимой политической настойчивости в защите их прав. Да, в мае 2010 года в резолюции о стратегии ЕС для Южного Кавказа он потребовал вывода армянских сил со всех оккупированных территорий Азербайджана. Но это требование так и осталось единичным декларативным заявлением: за ним не последовали ни серия резолюций, ни санкционная риторика, ни постоянные призывы к немедленным мерам.

Сегодня ситуация иная. Азербайджан своими силами восстановил территориальную целостность, сформировал новые реалии на Южном Кавказе и приступил к масштабному возрождению освобожденных территорий. И с этого момента в риторике Европарламента все отчетливее проявляется неприятие сложившегося положения дел.

Возникает закономерный вопрос: действительно ли речь идет о защите прав человека или за правозащитной риторикой все чаще скрывается недовольство независимым внешнеполитическим курсом Баку?

Современный Азербайджан больше не готов воспринимать внешнее давление как руководство к действию. Страна проводит собственную политику, выстраивает отношения с различными центрами силы, реализует транспортные, энергетические и политические проекты, укрепляет позиции на международной арене. Судя по всему, эта независимость и становится все менее удобной для части европейского политического истеблишмента.

Показателен и очевидный разрыв между подходами европейских институтов. С одной стороны, Евросоюз заинтересован в сотрудничестве с Азербайджаном в сфере энергетической безопасности, транспортной связанности, развития Среднего коридора, поставок газа, возобновляемой энергетики и новых инфраструктурных проектов. Азербайджан рассматривается как надежный партнер и важный элемент энергетической и транспортной безопасности Европы.

С другой стороны, Европарламент регулярно принимает документы, которые не только осложняют политический диалог, но и ставят под сомнение сам принцип взаимного уважения.

Так возникает институциональное противоречие: прагматичная Европа стремится сотрудничать с Азербайджаном, а политизированная часть европейского истеблишмента продолжает говорить с ним языком давления.

Такой подход не просто непоследователен. Он стратегически недальновиден.

Сегодня роль Азербайджана несравнимо значительнее, чем десять или пятнадцать лет назад. Южный Кавказ перестал быть периферией и все больше превращается в ключевой узел между Европой и Азией. Энергетические маршруты, транспортные коридоры, Каспий, Центральная Азия, Черное море — все эти направления напрямую связаны с Азербайджаном. Невозможно игнорировать эти реалии и одновременно рассчитывать на сохранение европейского влияния в регионе.

Не менее важен вопрос двойных стандартов. Когда Европарламент дает политическую оценку отдельным уголовным делам и заранее определяет их характер, возникает серьезная правовая проблема. Политическая деятельность, журналистская профессия или статус общественного деятеля не означают автоматического освобождения человека от ответственности перед законом.

Если международная структура заранее объявляет любой судебный процесс политически мотивированным лишь потому, что фигурант представляет оппозицию или гражданское общество, это уже не правозащитный подход, а политическая квалификация национального правосудия извне.

Разумеется, обсуждение прав человека — нормальная часть международных отношений. Но этот диалог должен строиться на фактах, уважении к суверенитету и признании правовых процедур государства. Он не может превращаться в инструмент политического давления.

Эта линия выглядит тем более странно сейчас, когда Южный Кавказ переживает историческую трансформацию. После десятилетий конфликта Азербайджан и Армения приблизились к перспективе долгосрочного мира, и Вашингтонский саммит 8 августа 2025 года стал важной вехой на этом пути. Формируется новая система региональных отношений, на первый план выходят коммуникации, экономическое сотрудничество, взаимное признание и постконфликтное развитие.

В этих условиях европейским институтам следовало бы содействовать снижению напряженности, а не прочерчивать новые линии политической конфронтации.

Однако Европарламент своими решениями нередко действует ровно наоборот. Характерно, что в апрельской резолюции 2026 года он сам признал значение Вашингтонского саммита, но одновременно включил в документ положения, которые, по оценке Баку, наносят ущерб процессу нормализации. Вместо поддержки новой архитектуры мира в регионе Европарламент воспроизводит старые политические шаблоны, давно не соответствующие действительности.

Вопросы вызывает и селективность европейской правозащитной повестки. Освобожденные территории Азербайджана остаются одними из самых загрязненных минами регионов мира. Азербайджанские граждане продолжают гибнуть и получать ранения: по данным ANAMA, с ноября 2020 года жертвами мин стали 437 человек. Сотни населенных пунктов были разрушены, миллиарды долларов направляются на восстановление инфраструктуры и возвращение бывших вынужденных переселенцев.

Однако эти темы редко вызывают у Европарламента столь же настойчивую политическую активность. Такая асимметрия неизбежно порождает ощущение, что речь идет не об универсальных принципах, а об их избирательном применении.

В этом и состоит главный кризис нынешней политики Европарламента. Проблема не в том, что у европейских депутатов есть собственная позиция, — это естественно. Проблема начинается тогда, когда позиция превращается в устойчивый набор политических клише, не учитывающих перемен в регионе, реальных интересов Европы и права Азербайджана на суверенный курс.

Язык давления в отношении Азербайджана давно перестал работать. Более того, он дает обратный эффект: сужает пространство для диалога, усиливает недоверие и подрывает влияние самого Европарламента. И это уже не теоретический вывод: после резолюции от 30 апреля 2026 года Милли Меджлис приостановил все каналы сотрудничества с Европарламентом, вышел из Комитета парламентского сотрудничества ЕС–Азербайджан и начал процедуру выхода из Евронеста. Ни одна резолюция не изменит региональных реалий, если она построена на их игнорировании.

Европе предстоит сделать выбор: продолжать принимать политизированные документы, которые лишь увеличивают дистанцию с Баку, или перейти к зрелому диалогу с Азербайджаном как с самостоятельным, суверенным и значимым региональным партнером.

В современном мире уважение работает куда эффективнее давления. И чем раньше это осознают в Европарламенте, тем больше шансов сохранить полноценный и конструктивный формат отношений между Азербайджаном и Европой».