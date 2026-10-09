Путин заявил о разработке программы изучения Каспийского моря до 2030 года

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия разрабатывает программу изучения Каспийского моря до 2030 года, а также планирует создать цифрового двойника Каспия с использованием ИИ для прогнозирования изменения уровня воды в этом море.

«В правительстве России готовится комплексная программа изучения изменения уровня Каспийского моря и минимизации его негативных последствий. Программа рассчитана до 2030 года. Она предусматривает проведение многочисленных исследований, результатами которых мы будем, безусловно, делиться со всеми системами», — сказал российский лидер в ходе Каспийского экологического саммита в Туркменистане.

«Хотел бы упомянуть и о российском предложении по созданию цифрового двойника Каспийского моря. Речь идет о высокоточной виртуальной модели с задействованием алгоритмов искусственного интеллекта на базе анализа динамики испарения, осадков, речного слоя. С помощью этой модели могли бы просчитываться достоверные сценарии изменения уровня Каспийского моря», — добавил он. По словам Путина, эта модель могла бы применяться также для уточнения и корректировки навигационных маршрутов, повышения безопасности судоходства. Глава государства пригласил страны СНГ присоединиться к этой инициативе.

Источник: ТАСС