Саудовская Аравия выдвинула условие для перемирия с хуситами

Саудовская Аравия не намерена соглашаться на перемирие или прекращение огня с хуситами до восстановления контроля международно признанного правительства Йемена над территориями, захваченными движением.

Об этом в пятницу сообщил региональный источник агентству AFP.

По словам источника, Саудовская Аравия также не намерена поддаваться «военному шантажу» со стороны хуситов. Он пожелал остаться анонимным в связи с деликатностью данного вопроса.