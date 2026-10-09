 Пилот flydubai признался в подготовке теракта в Израиле | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
В мире

Пилот flydubai признался в подготовке теракта в Израиле

Редакция 1news23:20 - 09 / 10 / 2026
Пилот flydubai признался в подготовке теракта в Израиле

Второй пилот самолета авиакомпании Flydubai Хамам Аль-Хаммами признался в том, что планировал совершить террористический акт в израильском аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве.

Об этом заявил генеральный прокурор ОАЭ Хамад Сейф Аш-Шамси, передает WAM.

По его словам, задержанный уже дал признательные показания в ходе следствия. Подозреваемый утверждает, что не имел сообщников и готовил нападение самостоятельно, действуя в одиночку.

Как уточнил генпрокурор ОАЭ, расследование показало, что оманский пилот имел «признаки ориентации на экстремизм и терроризм», а также «вдохновлялся» террористическими атаками 11 сентября 2001 года в США.

«[Экстремистское] влияние привело к принятию идей, призывающих к насилию и терроризму, вдохновленных терактами 11 сентября, а также идеей проведения аналогичной операции», — сообщили в генпрокуратуре ОАЭ.

Утром 30 сентября самолет авиакомпании flydubai на рейсе из Дубая в Тель-Авив передал сигнал ЧС, а затем код, который используют при незаконном вмешательстве/захвате. Вскоре лайнер экстренно сел в Саудовской Аравии. 

Причиной инцидента стало нападение второго пилота на командира воздушного судна с топором. Последний рассказал премьеру Израиля Биньямину Нетаньяху, что перед нападением напарник покинул свое место, сказав, что хочет помолиться. Спустя несколько минут командира ударили по затылку. Он пытался остановить нападавшего, но упал. Почувствовав, что самолет падает, он поднялся и смог впустить пассажиров, которые предотвратили крушение. 

Читайте по теме:

Нетаньяху: Пилот Flydubai ранил коллегу и пытался разбить борт

Драка в кабине и угроза теракта: Что произошло на борту рейса Flydubai Дубай – Тель-Авив? Хроника и версии

Израиль расследует как теракт попытку второго пилота Flydubai разбить самолет - ОБНОВЛЕНО

Поделиться:
390

Актуально

Хроника

В городе Туркменбаши состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с Президентом ...

Хроника

На страницах Президента Ильхама Алиева в соцсетях опубликованы кадры рабочего ...

Общество

В Азербайджане начнут проверять школьную форму учеников и одежду педагогов

Мнение

Каспий на грани: какие решения предлагает Азербайджан?

В мире

Трамп разрешил поставлять российское дизельное топливо на мировой рынок

Пилот flydubai признался в подготовке теракта в Израиле

МИД России: Запад использовал Starlink для организации протестов в Иране и Венесуэле

Трамп: война с Ираном закончится скоро

Выбор редактора

Сколько стоят деньги? О том, почему Минфин Азербайджана не соглашается с рынком

Неуязвимый Инфантино не теряет позиций: о том, как Баку и Ташкент подтвердили наш прогноз о расколе в УЕФА и АФК

Yelo Bank обошел Unibank и снова возглавил индекс жалоб Центробанка Азербайджана

Идентичность «Сабаха» против модели Каррика: разбор поражения на Олд Траффорд

Застой рынка недвижимости в Азербайджане: застройщики повышают цены на квартиры при отсутствии роста продаж - АНАЛИТИКА

Новости для вас

Американский самолет пропал после вылета из Бермудских островов

В Турции произошла серия сильных землетрясений - ВИДЕО

Переговоры США и России по Украине затронули многомиллиардную сделку с активами «Лукойла»

Молдова заявила о нарушении воздушного пространства ракетами и дронами

Последние новости

Трамп разрешил поставлять российское дизельное топливо на мировой рынок

Сегодня, 00:03

Арагчи: Достигнуты договорённости по совместным проектам России, Ирана и Азербайджана

09 / 10 / 2026, 23:40

Пилот flydubai признался в подготовке теракта в Израиле

09 / 10 / 2026, 23:20

Азербайджанские бадминтонисты вошли в топ-40 на чемпионате мира - ФОТО

09 / 10 / 2026, 23:00

Сборная Турция уволила Монтеллу после провала в Лиге наций

09 / 10 / 2026, 22:40

ЕС высоко оценил гуманитарную помощь Азербайджана Украине

09 / 10 / 2026, 22:21

МИД России: Запад использовал Starlink для организации протестов в Иране и Венесуэле

09 / 10 / 2026, 22:00

Трамп: война с Ираном закончится скоро

09 / 10 / 2026, 21:40

Самолеты Путина не могли приземлиться в Москве из-за атаки дронов - ФОТО

09 / 10 / 2026, 21:19

На страницах Президента Ильхама Алиева в соцсетях опубликованы кадры рабочего визита главы государства в Туркменистан

09 / 10 / 2026, 21:00

Почему азербайджанские школьники берутся за ножи? Эксперты о причинах подростковой агрессии

09 / 10 / 2026, 20:40

В рамках подготовки к международному мероприятию пройдут учения по движению транспортных средств

09 / 10 / 2026, 20:20

Из-за ограничений в воздушном пространстве России AZAL отменил четыре рейса, запланированных на сегодня

09 / 10 / 2026, 20:03

Россия сократила квоту на временное проживание иностранцев в 2027 году

09 / 10 / 2026, 19:45

Рубио призвал союзников встать на сторону США в борьбе против МУС

09 / 10 / 2026, 19:35

В Азербайджане мать и ее сожитель получили сроки за истязание детей

09 / 10 / 2026, 19:15

Глава МИД Латвии встретилась с послом Азербайджана

09 / 10 / 2026, 19:01

Теймур Мусаев встретился с постоянным координатором ООН в Азербайджане - ФОТО

09 / 10 / 2026, 18:46

США ввели санкции против МУС

09 / 10 / 2026, 18:31

В школах Баку начнут проводить мониторинги соблюдения правил ношения формы

09 / 10 / 2026, 18:15
Все новости
«Я жду тебя с победой»: ветеран Эльмар Лятифов и его мама о 44 днях войны - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

«Я жду тебя с победой»: ветеран Эльмар Лятифов и его мама о 44 днях войны - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

За каждой победой стоят люди. Те, кто поднялся и пошел защищать Родину, те, кто не вернулся с поля боя и29 / 09 / 2026, 14:25
«Менее чем за сутки задача была выполнена»: Анар Гулиев - об антитеррористической операции и пути к Победе - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Менее чем за сутки задача была выполнена»: Анар Гулиев - об антитеррористической операции и пути к Победе - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

20 / 09 / 2026, 13:30
Звезда сериала «Mikrorayon» Орхан Искендерли: «Я научился у Азика командовать и контролировать свой гнев» - ФОТО - ВИДЕО

Звезда сериала «Mikrorayon» Орхан Искендерли: «Я научился у Азика командовать и контролировать свой гнев» - ФОТО - ВИДЕО

18 / 09 / 2026, 13:57
Efendi: «Алла Пугачева передала огромный привет Азербайджану, который очень любит» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Efendi: «Алла Пугачева передала огромный привет Азербайджану, который очень любит» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

31 / 08 / 2026, 15:18
«Бухгалтер Тома» существует? Аскер Аскеров раскрыл секрет образа - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Бухгалтер Тома» существует? Аскер Аскеров раскрыл секрет образа - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

18 / 08 / 2026, 16:34
Линии разделяют: выйди из метро, сядь в автобус, да ещё и заплати! - ОПРОС

Линии разделяют: выйди из метро, сядь в автобус, да ещё и заплати! - ОПРОС

14 / 08 / 2026, 13:55