Пилот flydubai признался в подготовке теракта в Израиле

Второй пилот самолета авиакомпании Flydubai Хамам Аль-Хаммами признался в том, что планировал совершить террористический акт в израильском аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве.

Об этом заявил генеральный прокурор ОАЭ Хамад Сейф Аш-Шамси, передает WAM.

По его словам, задержанный уже дал признательные показания в ходе следствия. Подозреваемый утверждает, что не имел сообщников и готовил нападение самостоятельно, действуя в одиночку.

Как уточнил генпрокурор ОАЭ, расследование показало, что оманский пилот имел «признаки ориентации на экстремизм и терроризм», а также «вдохновлялся» террористическими атаками 11 сентября 2001 года в США.

«[Экстремистское] влияние привело к принятию идей, призывающих к насилию и терроризму, вдохновленных терактами 11 сентября, а также идеей проведения аналогичной операции», — сообщили в генпрокуратуре ОАЭ.

Утром 30 сентября самолет авиакомпании flydubai на рейсе из Дубая в Тель-Авив передал сигнал ЧС, а затем код, который используют при незаконном вмешательстве/захвате. Вскоре лайнер экстренно сел в Саудовской Аравии.

Причиной инцидента стало нападение второго пилота на командира воздушного судна с топором. Последний рассказал премьеру Израиля Биньямину Нетаньяху, что перед нападением напарник покинул свое место, сказав, что хочет помолиться. Спустя несколько минут командира ударили по затылку. Он пытался остановить нападавшего, но упал. Почувствовав, что самолет падает, он поднялся и смог впустить пассажиров, которые предотвратили крушение.

Читайте по теме:

Нетаньяху: Пилот Flydubai ранил коллегу и пытался разбить борт

Драка в кабине и угроза теракта: Что произошло на борту рейса Flydubai Дубай – Тель-Авив? Хроника и версии

Израиль расследует как теракт попытку второго пилота Flydubai разбить самолет - ОБНОВЛЕНО