Трамп заявил, что Путин не поверил в урегулирование конфликта между Арменией и Азербайджаном

Президент США Дональд Трамп заявил, что российский лидер Владимир Путин был удивлен достигнутыми при посредничестве Вашингтона договоренностями между Арменией и Азербайджаном, поскольку сам на протяжении десяти лет безуспешно пытался урегулировать конфликт.

Как передает 1news.az, об этом американский президент заявил во время выступления перед сторонниками в городе Сиракьюс (штат Нью-Йорк).

«Президент Путин сказал мне: "Не могу поверить, что вам удалось урегулировать этот конфликт. Я пытался сделать это десять лет"», - рассказал Трамп.

Американский лидер напомнил, что конфликт между Арменией и Азербайджаном продолжался многие годы.