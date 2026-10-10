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Общество

В Нью-Дели закрыли метро и отключили мобильный интернет из-за протестов

Редакция 1news10:30 - Сегодня
В Нью-Дели закрыли метро и отключили мобильный интернет из-за протестов

Около 200 участников молодежной акции с требованием отставки главы избирательной комиссии Индии задержаны в центре Нью-Дели.

Власти закрыли станции метро и рынки, приостановили работу мобильного интернета и усилили меры безопасности.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Reuters, данные о числе задержанных привел источник в полиции.

Акцию организовало молодежное движение Cockroach («Таракан»). Участники выступают против главного избирательного комиссара Индии Гьянеша Кумара из-за пересмотра списков избирателей.

В Нью-Дели развернуты тысячи сотрудников сил безопасности.

Правоохранительные органы перекрыли въезды в отдельные районы города и проверяли автобусы, автомобили и другие транспортные средства в поисках участников акции. Движение ограничивали баррикады и бетонные блоки, а на ключевых дорогах разместили специальные автомобили с установками для применения слезоточивого газа.

Акция под лозунгом «Спасти демократию» должна стать крупнейшей в серии протестов, начавшихся на прошлой неделе. Поводом стала публикация газеты Indian Express, согласно которой заместители Кумара выразили сомнения и несогласие с ним по поводу пересмотра списков, в результате которого из них были исключены около 130 млн человек.

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