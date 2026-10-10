Школьная форма - что нужно знать ученикам и родителям? - ВИДЕО

Как известно, в государственных общеобразовательных учреждениях вводятся единые требования к внешнему виду учащихся.

Главная цель нововведений - формирование аккуратной образовательной среды.

Согласно новым нормам, правила внешнего вида распространяются на всех участников учебного процесса.

Школьники обязаны придерживаться единого установленного стиля одежды. Использование элементов гардероба, нарушающих утверждённый классический и деловой формат, не допускается.

Соблюдение утверждённого дресс-кода будет находиться под постоянным контролем. В образовательных учреждениях планируется проведение специальных мониторингов, в ходе которых специалисты будут оценивать соответствие внешнего вида учащихся установленным требованиям.