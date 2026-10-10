Школьная форма - что нужно знать ученикам и родителям? - ВИДЕО
Как известно, в государственных общеобразовательных учреждениях вводятся единые требования к внешнему виду учащихся.
Главная цель нововведений - формирование аккуратной образовательной среды.
Согласно новым нормам, правила внешнего вида распространяются на всех участников учебного процесса.
Школьники обязаны придерживаться единого установленного стиля одежды. Использование элементов гардероба, нарушающих утверждённый классический и деловой формат, не допускается.
Соблюдение утверждённого дресс-кода будет находиться под постоянным контролем. В образовательных учреждениях планируется проведение специальных мониторингов, в ходе которых специалисты будут оценивать соответствие внешнего вида учащихся установленным требованиям.
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