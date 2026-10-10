Осуждённого за мошенничество на 400 тыс. манатов брата тиктокера «Зевса» освободили из зала суда

Гусейн Гулиев, обвиняемый в администрировании панели управления мошеннической пирамиды Farmaniya.com, освобождён прямо в зале суда.

Как сообщает Unikal, об этом заявила адвокат обвиняемого Нармина Мамедова.

По её словам, Бакинский апелляционный суд под председательством судьи Габила Мамедова изменил приговор суда первой инстанции в отношении Гулиева.

Согласно итоговому решению, обвинения по статьям 178.2.1 (мошенничество, совершённое группой лиц по предварительному сговору) и 178.2.4 (мошенничество, повлёкшее причинение значительного ущерба) Уголовного кодекса были прекращены.

При этом наказание по статье 244-1.2.2 (организация и реклама азартных игр) в виде двух лет лишения свободы оставлено в силе.

По статье 193-1.3.2 (легализация имущества, полученного преступным путём, в значительном размере) Гулиеву назначили семь лет и шесть месяцев лишения свободы. Однако с применением статьи 70 Уголовного кодекса ему установили испытательный срок продолжительностью один год и шесть месяцев, после чего освободили непосредственно в зале суда.

Кроме того, суд постановил снять арест с автомобиля марки Land Rover, признанного имуществом, полученным преступным путём, и вернуть его владельцу.

Ранее сообщалось, что 19-летний Гусейн Гулиев привлекал пользователей обещаниями высокой и гарантированной доходности от инвестиций. На уловку мошенника попались и зарегистрировались на сайте более 18 тысяч человек.

В общей сложности злоумышленник обманным путем завладел денежными средствами граждан на сумму около 400 тысяч манатов.

Гулиев был задержан зимой прошлого года в ходе спецоперации, проведенной Главным управлением по борьбе с киберпреступностью Министерства внутренних дел (МВД).

Напомним, что осужденный является родным братом Руслана Гулиева, более известного в социальных сетях под псевдонимом "Зевс".

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