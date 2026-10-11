Магнитная буря на Земле стала самой сильной за три месяца

Магнитная буря, начавшаяся на Земле вечером 10 октября, стала самой сильной с июля.

Как передает 1news.az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) СО РАН.

«На Земле происходит самая сильная магнитная буря за три месяца. Последний раз магнитный шторм сравнимой силы наблюдался 4 июля 2026 года», — говорится в сообщении.

Причиной геомагнитных возмущений стало достижение Земли облаками солнечной плазмы, выброшенными в космос во время мощного всплеска солнечной активности в начале недели, отмечают ученые. Сейчас интенсивность магнитной бури соответствует уровню G3.