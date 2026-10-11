В Шамкире 18-летний юноша ранил ножом брата-близнеца

В Шамкире задержали юношу, подозреваемого в нанесении ножевого ранения брату-близнецу.

Как сообщает 1news.az, Н.Гулиев (2008 г.р.) был госпитализирован с ножевым ранением.

Пострадавшему незамедлительно провели операцию, после которой его состояние оценили как удовлетворительное.

По предварительным данным, между братьями произошла ссора из-за того, что один из них без разрешения зашел в комнату другого. Во время конфликта Х.Гулиев, предположительно, ранил ножом брата-близнеца.

Сотрудники полиции задержали подозреваемого. Расследование продолжается.