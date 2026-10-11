В Азербайджане завтра ожидаются дожди

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет облачно, преимущественно без осадков.

Однако днем местами возможен небольшой кратковременный дождь. Будет дуть умеренный юго-восточный ветер.

Как сообщили в Национальной службе гидрометеорологии, температура воздуха ночью составит 15–18, днем — 21–26 градусов тепла. Атмосферное давление составит 766 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха — 70–75%.

В районах Азербайджана ожидается преимущественно сухая погода. Однако днем в некоторых восточных районах возможны небольшие кратковременные дожди с грозами. Ночью и утром местами ожидается туман. Восточный ветер местами будет временами усиливаться.

Температура воздуха ночью составит 14–18, днем — 21–26 градусов тепла, в горах ночью — 4–9, днем — 13–18 градусов тепла.