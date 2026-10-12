В Босфорском проливе приостановлено движение судов

Движение судов в проливе Босфор приостановили в обоих направлениях после отказа двигателя у танкера, следовавшего из Болгарии в Италию.

Об этом сообщило турецкое агентство DHA.

Инцидент произошел около 19:10 по местному времени. 107-метровое химическое судно IVYAN под флагом Мальты потеряло ход и начало дрейфовать в районе Канлыджи. В итоге танкер остановился всего в нескольких метрах от берега.

К месту происшествия направили катера береговой охраны и несколько буксиров для проведения спасательной операции.