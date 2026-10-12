ЕС хочет ввести санкции против российского ВПК

Новый санкционный пакет ЕС будет включать рестрикции, направленные против российского ВПК, в частности, производства ракет.

Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на источники.

По их данным, ограничительные меры будут действовать три года. Министры иностранных дел стран ЕС в Люксембурге 12 октября также продолжат изучать планы по ограничению выдачи виз российским туристам и бывшим военным, а также возможности ограничить передвижение российских дипломатов внутри сообщества, сообщили источники.

Власти Евросоюза планируют включить около 1,6 тыс. физических и юридических лиц в новый пакет санкций, отмечает издание.

Москва неоднократно указывала на незаконность и неэффективность односторонних западных санкций. 27 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Россия адаптировалась к европейским санкциям и знает, как жить и развиваться под их давлением.

Источник: ТАСС