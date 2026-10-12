МИД Азербайджана поздравил Испанию - ФОТО
Министерство иностранных дел Азербайджана поздравило народ и правительство Испании с Национальным днём.
Как сообщает 1news.az, об этом говорится в публикации внешнеполитического ведомства Азербайджана в социальной сети X.
«Сердечно поздравляем народ и правительство Королевства Испания с Национальным днём!
С Национальным днём!» — говорится в сообщении.
Warm congratulations to the people and the Government of the Kingdom of Spain on the occasion of Spain's National Day! Happy National Day! 🇦🇿🇪🇸 @SpainMFA https://t.co/AsyJJXQx0p — MFA Azerbaijan 🇦🇿 (@AzerbaijanMFA) October 12, 2026
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