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Утвержден протокол об изменениях в соглашение о правительственной связи между Азербайджаном и Украиной

Редакция 1news15:23 - Сегодня
Утвержден протокол об изменениях в соглашение о правительственной связи между Азербайджаном и Украиной

Президент Ильхам Алиев подписал закон об утверждении Протокола о внесении изменений в Соглашение между правительством Азербайджана и Кабинетом Министров Украины о сотрудничестве в области правительственной связи.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на официальный сайт главы государства.

Данный межправительственный протокол был подписан 16 декабря 2025 года в Киеве и 23 апреля 2026 года в Баку.

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