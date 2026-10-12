Утвержден протокол об изменениях в соглашение о правительственной связи между Азербайджаном и Украиной

Президент Ильхам Алиев подписал закон об утверждении Протокола о внесении изменений в Соглашение между правительством Азербайджана и Кабинетом Министров Украины о сотрудничестве в области правительственной связи.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на официальный сайт главы государства.

Данный межправительственный протокол был подписан 16 декабря 2025 года в Киеве и 23 апреля 2026 года в Баку.