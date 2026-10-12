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Общество

Еще одна группа украинских детей прибыла на реабилитацию в Баку

Редакция 1news16:00 - Сегодня
Еще одна группа украинских детей прибыла на реабилитацию в Баку

Посол Азербайджана в Украине Сеймур Мардалиев сообщил об отправке очередной группы украинских детей из города Боярка Киевской области в Баку в рамках реабилитационной программы, предоставляемой Азербайджаном.

«Было приятно встретиться и проводить замечательных украинских детей из Боярки Киевской области, отправляющихся в Баку в рамках реабилитационной программы, предлагаемой Азербайджаном», — отметил дипломат.

По его словам, с учетом новой группы общее число украинских детей, принявших участие в программе, достигло 722. Мардалиев подчеркнул, что Азербайджан продолжит оказывать поддержку украинским детям.

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