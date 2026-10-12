Глава МИД КНР посетит Азербайджан

Министр иностранных дел Китая Ван И посетит Азербайджан.

Как сообщает Report, об этом заявила сегодня в ходе брифинга официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

По ее словам, Ван И в Баку примет участие в саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в качестве специального представителя председателя КНР Си Цзиньпина.

"Министр иностранных дел КНР Ван И 15 октября примет участие в VII Саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), который пройдет в Баку, в качестве специального представителя председателя КНР Си Цзиньпина. Визит Ван И в Азербайджан, Хорватию, Черногорию и Болгарию состоится с 14 по 20 октября", — заявила Мао Нин.