В Турции произведены аресты на Halk TV - ФОТО
Турецкие правоохранительные органы провели масштабную спецоперацию на независимом телеканале Halk TV.
В рамках расследования, начатого Стамбульской генеральной прокуратурой в отношении владельца канала Джафера Махироглу, вещание было приостановлено, а управление медиаресурсом передано Фонду страхования сберегательных вкладов (TMSF).
Операция началась около 05:15 утра. В центральный офис Halk TV в Стамбуле вошли сотрудники сразу трех подразделений полиции: по борьбе с финансовыми преступлениями (Mali Şube), организованной преступностью (KOM) и терроризмом (TEM).
В рамках дела выданы ордера на арест 17 человек, из которых 11 уже задержаны. Сам владелец медиахолдинга Джафер Махироглу, а также 4 других фигурантов, по данным следствия, находятся за границей. Еще один подозреваемый находится в заключении по другому делу, поиск остальных продолжается.
Основанием для операции стали результаты расследования Совета по расследованию финансовых преступлений (MASAK), данные секретных свидетелей и финансовый аудит.
Прокуратура вменяет Махироглу и его структурам следующие правонарушения:
- Тендерные махинации: получение неправомерной выгоды через муниципальные контракты в Измире и Стамбуле.
- Взятки: фиксация неучтенных платежей на сумму 14,46 млн лир за получение контрактов по завышенным ценам.
- Теневые финансовые потоки: по данным MASAK, суммарный оборот связанных с Махироглу компаний превысил 30,3 млрд лир. На личных счетах бизнесмена зафиксировано движение более 2,1 млрд лир (1,06 млрд поступлений и 1,11 млрд списаний), а также крупномасштабные международные переводы SWIFT, несопоставимые с официальными доходами.
Сам Махироглу прокомментировал происходящее в социальных сетях, связав обыски с «внутренними политическими интригами».
Оппозиция расценила действия властей как «удар по свободе слова».
Источник: Haberler