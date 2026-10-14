Трамп идёт на Гренландию: США нацелились на ресурсы острова

США в ближайшее время планируют начать масштабную геологоразведку в Гренландии для изучения месторождений нефти, газа и других полезных ископаемых.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

По его словам, специалисты считают, что объём легкодоступной нефти на острове значительно превышает запасы практически любой другой территории мира. При этом американский лидер не раскрыл подробностей предстоящих работ.

Трамп также подчеркнул стратегическое значение Гренландии для национальной безопасности США, заявив, что «любая будущая атака на Соединённые Штаты должна будет пройти через Гренландию, где наша оборона будет систематически уничтожать дроны, ракеты и любые другие виды оружия, которые ещё даже не изобретены».

Заявления прозвучали на фоне сентябрьского соглашения между США, Данией и Гренландией, направленного на расширение американского военного присутствия на острове.

Согласно представленным данным, соглашение предусматривает возможность создания двух новых военных баз США и развёртывания системы противоракетной обороны «Золотой купол».

Ранее Трамп неоднократно заявлял о намерении установить контроль над Гренландией, объясняя это её стратегической важностью для американских интересов, и не исключал применения военной силы.