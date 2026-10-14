В Германии расследуют инцидент с роботом, который домогался 16-летней девушки

Полиция немецкого Кёльна расследует инцидент с участием робота, который, по предварительным данным, совершил действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней девушки.

По делу проходят двое подозреваемых в возрасте 16 и 19 лет.

Как сообщает полиция федеральной земли Северный Рейн — Вестфалия, происшествие случилось около полуночи в субботу возле ресторана быстрого питания неподалеку от центра Кёльна. По имеющимся сведениям, робот высотой около 120 сантиметров приблизился к 16-летней девушке, которая находилась на улице вместе с друзьями, схватил ее за ягодицы и начал совершать движения тазом. Девушка закричала и отошла от устройства.

Предполагается, что роботом управляли его 16-летний владелец и сопровождавший его 19-летний молодой человек. По данным правоохранительных органов, они могли вести прямую трансляцию инцидента в социальных сетях и комментировать происходящее.

После сообщения о случившемся на место прибыли экстренные службы. Вскоре полицейские обнаружили обоих подозреваемых в соседнем квартале. Сам робот находился на заднем сиденье автомобиля, куда его, предположительно, поместил один из молодых людей.

Правоохранительные органы изъяли устройство, а также два мобильных телефона, принадлежащих подозреваемым. На опубликованной полицией фотографии робот изображен с черными усами, золотистой цепью и в белой майке.

В настоящее время следствие выясняет обстоятельства произошедшего, в том числе то, управлял ли кто-либо намеренно движениями робота во время предполагаемого нападения. Расследование продолжается.

Источник: BBC