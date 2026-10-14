Зеленский: Российская атака на энергетику оставила без света 600 тыс. абонентов и повредила 30 объектов

Ночной массированный удар российских войск по критической инфраструктуре Киева, Киевской области и Харькова повредил 26 объектов электроэнергетики и четыре объекта нефтегазового комплекса, оставив без электроснабжения не менее 600 тыс. потребителей, сообщил президент Украины Владимир Зеленский в среду.

По его словам, в ночь на среду российские войска применили против украинской энергетики и критической инфраструктуры 39 баллистических ракет и более 120 ударных беспилотников и барражирующих боеприпасов: «В результате атаки есть погибшие и раненые, а масштабы отключений электроэнергии могут увеличиться. На местах попаданий работают ремонтные бригады энергетиков и подразделения Государственной службы по чрезвычайным ситуациям».

Источник: Интерфакс Украина