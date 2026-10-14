Компания Character.AI, разрабатывающая платформу для общения с чат-ботами на основе искусственного интеллекта, подала заявление о банкротстве в соответствии с главой 11 Кодекса о банкротстве США.

Решение принято на фоне судебных разбирательств и обвинений в том, что взаимодействие с чат-ботами могло негативно сказаться на психическом здоровье подростков и быть связано с несколькими случаями самоубийства.

Платформа Character.AI позволяет пользователям вести диалоги с виртуальными собеседниками, созданными на основе образов известных личностей и вымышленных персонажей. Кроме того, пользователи могут самостоятельно разрабатывать собственных чат-ботов. Система имитирует человеческую манеру общения, в том числе использует описания мимики, жестов и других элементов поведения, делая взаимодействие более реалистичным.

Согласно заявлению компании, до конца текущего года планируется организовать продажу бизнеса под контролем суда. Таким образом Character.AI рассчитывает обеспечить дальнейшую работу платформы и создать условия для ее долгосрочного функционирования.

Свой интерес к приобретению активов компании уже выразила Disney. Согласно имеющейся информации, корпорация согласилась выплатить 20 миллионов долларов за часть интеллектуальной собственности Character.AI. Сделка также предусматривает предоставление переходных услуг с привлечением бывших сотрудников стартапа, которые перешли на работу в Disney.

На фоне растущего внимания к безопасности искусственного интеллекта и его воздействию на несовершеннолетних ситуация вокруг Character.AI вновь привлекла внимание к вопросам ответственности разработчиков чат-ботов, особенно в случаях, когда пользователи воспринимают виртуальных собеседников как реальных участников эмоционального общения.

Источник: CNN