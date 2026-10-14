Роберта Кочаряна оставили под арестом

Апелляционный суд отклонил ходатайство адвокатов второго президента Роберта Кочаряна об изменении меры пресечения.

Об этом сообщил его адвокат Арам Орбелян, передают армянские СМИ.

Орбелян добавил, что намерен обжаловать решение Апелляционного суда в Кассационном.

25 августа Роберт Кочарян был задержан. Ему предъявлены обвинения по делу о незаконном приобретении имущества. По версии следствия, в период президентства он в сговоре с другими лицами, используя служебное положение, приобрел ряд объектов общественного и экономического значения по стоимости ниже рыночной.

Утром 27 августа Антикоррупционный комитет сообщил, что бывший глава армянского государства Роберт Кочарян арестован сроком на два месяца. Под арестом находится также его сын Седрак Кочарян. По уголовному делу проходят 35 единиц имущества Кочарянов, часть компаний опечатана.