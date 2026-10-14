МККК готовится посетить арестованного в Армении азербайджанского военнослужащего

Международный комитет Красного Креста (МККК) поддерживает связь с соответствующими властями по вопросу азербайджанского военнослужащего Насими Мусаева, арестованного в Армении на два месяца.

«После получения их согласия мы сможем навестить его», — заявила радиостанции «Свобода» руководитель по коммуникациям делегации МККК в Армении Зара Аматуни.

Напомним, 1 октября 2026 года гражданин Азербайджана Насими Мусаев был задержан органами безопасности Армении.

Военнослужащий пересёк границу при неизвестных обстоятельствах на участке в направлении села Шеки (Зангезур). Впоследствии азербайджанского военнослужащего арестовали на два месяца.