Израиль готовится к возможной атаке хуситов

Израиль повысил уровень готовности на фоне усиления угрозы со стороны хуситов в Йемене.

По оценкам израильских оборонных ведомств, обострение боевых действий между хуситами и Саудовской Аравией повышает риск внезапного нападения на Израиль.

Об этом сообщает The Jerusalem Post со ссылкой на представителей оборонного ведомства.

В рамках подготовки к возможным сценариям израильская армия планирует создать центр координации огневой поддержки в составе дивизии «Эдом», отвечающей за южное направление. Хуситов рассматривают как непредсказуемого противника, способного применять нестандартные методы ведения боевых действий. В связи с этим израильская сторона предпринимает дополнительные меры для предотвращения внезапного нападения.

В районе Эйлата сохраняются резервные подразделения и силы быстрого реагирования. Также проводятся учения и усиливается взаимодействие сухопутных войск, военно-морских сил, авиации и полиции.

По оценкам израильских источников, дальнейшая эскалация может привести к активизации атак хуситов против Саудовской Аравии. В таком случае к конфликту могут подключиться вооружённые силы США, а американские объекты в Израиле могут стать потенциальными целями.

Израильская армия и Центральное командование ВС США (CENTCOM) продолжают обмен разведывательной информацией и координацию действий для совершенствования систем раннего предупреждения и снижения риска внезапных атак.