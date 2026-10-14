Премьер-министр Азербайджана принял президента Лаоса - ФОТО

14 октября премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов встретился с находящимся с официальным визитом в нашей стране Президентом Лаосской Народно-Демократической Республики Тхонглуном Сисулитом.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе Кабинета Министров, на встрече было подчеркнуто особое значение визита Президента Лаоса в Азербайджан как первого визита на высшем уровне в истории двусторонних отношений. Было отмечено, что встреча с Президентом Ильхамом Алиевым и принятое в ходе нее главами государств Совместное заявление придадут важный импульс развитию азербайджано-лаосских связей.

Была отмечена важность участия Президента Лаоса в Саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).

Предоставлена информация о работе, проделанной в период председательства Азербайджана в СВМДА на 2024-2026 годы в направлении институционального развития организации, создания новых платформ сотрудничества и выдвижения практических инициатив.

В ходе встречи были обсуждены перспективы развития двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, транспортно-логистической, энергетической, гуманитарной сфере, в области разминирования и других направлениях.