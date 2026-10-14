Образование и время: почему исторические решения нельзя оценивать только глазами современников

Исторический опыт Азербайджана - от первых светских школ до ответственности перед будущими поколениями

История учит нас смотреть дальше сегодняшнего дня

В истории каждого народа бывают решения, которые вызывают неоднозначную реакцию современников. Одни воспринимают их как необходимость, другие — как отступление от традиций, устоявшихся представлений или привычного образа жизни.

Но существует вопрос, который нередко остаётся за пределами общественной дискуссии: как эти решения будут восприниматься в будущем? История азербайджанского образования даёт немало оснований задуматься над этим вопросом.

Сегодня мы с уважением вспоминаем людей, которые открывали первые светские школы, добивались доступности образования, выступали за обучение девочек и формировали национальную интеллигенцию. Их имена стали частью исторической памяти нашего народа.

История образовательных преобразований — это не только история открытия школ, появления учебников и подготовки учителей. Это также история постепенного изменения общественного сознания, пересмотра традиционных представлений и поиска баланса между духовным наследием и требованиями времени. И главное — история людей, которые сумели увидеть будущее дальше своего поколения.

От медресе к светской школе: начало большого пути

На протяжении столетий важную роль в образовании на территории Азербайджана играли мектебы и медресе. Именно здесь многие поколения получали первоначальные знания, обучались чтению и письму, знакомились с религиозными текстами, литературой, а в отдельных образовательных центрах — с логикой, математикой и другими науками. Было бы исторически неверно отрицать вклад этой системы в сохранение грамотности, письменной культуры и интеллектуального наследия народа.

Но XIX век поставил перед обществом новые задачи. Развитие городов, торговли, государственного управления, науки и технологий требовало новых знаний и новых форм обучения. Образование должно было постепенно выходить за рамки исключительно религиозной подготовки, открывая молодому поколению доступ к более широкому кругу дисциплин. Одним из важных этапов стало открытие в Шуше в 1830 году уездного училища. В 1832 году начало действовать уездное училище в Баку. В 1830-х годах аналогичные учреждения появились и в других городах, включая Шемаху. Эти учреждения не были ещё национальными школами в современном понимании. Поэтому их с точки зрения историзма нельзя идеализировать. Тем не менее появление таких учреждений отражало важный процесс: постепенное распространение светского образования. Для части общества новые школы означали дополнительные возможности. Но для семей, привыкших к традиционным формам обучения, новые учебные программы, языки преподавания и особенности организации образовательного процесса могли вызывать сомнения и осторожность.

Здесь необходимо различать установленный исторический факт открытия училищ и степень общественного восприятия их. Однако сам исторический переход от преимущественно религиозных форм обучения к более разнообразной образовательной системе был важнейшим этапом общественного развития. И здесь возникает принципиальный вопрос: означало ли появление светских школ необходимость отказаться от религии? Нет. Светское образование открывало дополнительные возможности получения знаний и само по себе не требовало отказа человека от веры. Речь шла прежде всего о расширении образовательного пространства.

Вторая половина XIX века стала временем появления национальных просветителей, которые уже не просто наблюдали перемены, а стремились преобразовать образовательную среду.

Одним из них был Сеид Азим Ширвани (1835–1888). Получив образование в традиционной религиозной среде, он прекрасно знал её интеллектуальные основы. Однако понимал и необходимость новых подходов к воспитанию молодого поколения. В 1869 году в Шемахе он организовал школу нового типа, в которой стремился сочетать традиционные знания с более современными методами обучения. При этом новые подходы в образовании не всегда находили поддержку в консервативной среде. Ширвани выступал против слепого следования устаревшим представлениям, хотя сам был воспитан в традиции, которую хорошо знал и понимал. В этом заключалась особенность его исторической роли. Человек, глубоко знакомый с религиозным образованием, не считал стремление к современным знаниям отказом от духовного наследия. Он показывал, что развитие образования возможно не через уничтожение традиций, а через расширение интеллектуальных горизонтов общества. Но в XIX веке сама идея изменения традиционного образовательного процесса требовала от таких людей настойчивости и убеждённости.

Одним из наиболее ярких представителей интеллектуального обновления XIX века также был Мирза Фатали Ахундов (1812–1878). Он выступал за развитие научного мышления, рационального знания и реформирование письменности. Предлагаемые им изменения алфавита были направлены, в частности, на облегчение обучения грамоте и распространение письменной культуры. Сегодня вопрос о доступности образования и удобстве письменности воспринимается как естественная часть государственной образовательной политики. Но в XIX веке предложения Ахундова затрагивали значительно более глубокие вопросы: сложившиеся культурные привычки, религиозные представления, отношение к языку и письменному наследию.Его реформаторские идеи встретили сопротивление и не были реализованы при его жизни. Этот пример особенно показателен. Не всякая образовательная инициатива приносит результат немедленно. Иногда идея значительно опережает готовность общества и существующих институтов к её осуществлению. Ахундов не увидел воплощения многих собственных предложений, но его деятельность стала частью более широкого движения за интеллектуальную модернизацию. Историческое значение таких усилий определяется не тем, насколько популярными они были среди современников, а тем вкладом, который они внесли в дальнейшее развитие общественной мысли.

Особое место в историзма развития образования занимает Гаджи Зейналабдин Тагиев (1823–1924). В 1901 году в Баку открылось Александринское русско-мусульманское женское училище — одно из первых крупных светских образовательных учреждений для мусульманских девочек в регионе. Открытие этой школы стало историческим событием. Сегодня право девочки на образование кажется нам настолько естественным, что трудно представить общество, в котором сама идея обучения дочери за пределами дома могла вызывать серьёзные сомнения. Но на рубеже XIX–XX веков отношение к женскому образованию в значительной части общества было намного более консервативным. Традиционные представления о роли женщины, семейном воспитании и допустимых формах обучения девочек становились препятствием для распространения женского образования. Тагиев понимал, что будущее народа невозможно отделить от образования женщин. Ему пришлось решать не только финансовые и организационные вопросы, но и преодолевать общественное недоверие. В исторических повествованиях сохранились рассказы о том, как сторонники женского образования стремились убедить религиозных авторитетов и семьи в том, что обучение девочек не противоречит их вере. Историческая заслуга Тагиева заключалась не в борьбе с религией как таковой. Она заключалась в том, что он стремился расширить образовательные возможности женщин в обществе, где многие ещё не были готовы принять такие изменения. Он не предлагал отказаться от национальной или духовной идентичности. Он стремился доказать, что образование девочек необходимо для развития семьи, народа и общества.

Сегодня мы гордимся этим событием. Но редко задаём себе другой вопрос. Если бы мы жили в Баку 1901 года, все ли мы поддержали бы открытие этой школы? Были бы мы уверены в её необходимости? Или, как и многие люди того времени, сначала испытывали бы сомнения, опасения и недоверие?

Ведь мы — потомки тех самых поколений, которые жили в эпоху Тагиева, Ширвани и Ахундова. Наши прадеды жили в условиях своего времени. Они не могли видеть ту страну, которую видим мы сегодня. А мы, в свою очередь, не можем полностью представить общество, в котором будут жить наши правнуки через сто лет. Но именно поэтому обязаны смотреть дальше привычных представлений сегодняшнего дня.

Что объединяет эти исторические примеры?

Шушинское училище, школа нового типа Сеид Азима Ширвание, просветительские идеи Ахундова, подготовка национальных учителей и женская школа Тагиева — разные события, происходившие в разных исторических обстоятельствах. У каждого были собственные цели, ограничения и последствия. И всё же между ними существует важная связь. Они отражают постепенное расширение общественного представления об образовании. Сначала происходил переход от преимущественно традиционных форм обучения к более разнообразной системе. Каждый этап требовал изменения привычных представлений. Не все изменения принимались одинаково быстро и одинаково позитивно.

Историческое расширение доступа к знаниям постепенно меняло и понимание самой школы. Она становилась не только местом обучения, но и общим социальным пространством, где дети из семей с разными традициями и материальными возможностями учатся взаимодействовать на равных.

Светское образование и религия: действительно ли существует противоречие?

В общественных дискуссиях иногда происходит подмена понятий: светский характер образования воспринимается как отрицание религии. Но эти понятия не тождественны. Светское государство устанавливает принципы организации публичных институтов и их отношений с религиозными объединениями.



Опыт современного Азербайджана также показывает, что светский характер государственных институтов совместим с заботой о религиозно-культурном наследии. Восстановление исторических мечетей и развитие учреждений религиозного образования служат примерами такой заботы. Однако эти инициативы следует рассматривать как характеристику государственной политики в отношении наследия, а не как самостоятельное доказательство необходимости каждого отдельного ограничения в школе.

Само по себе это не означает отрицания веры, духовности или права человека иметь религиозные убеждения. Общество может сохранять религиозные традиции и одновременно развивать светское образование. Исторический опыт азербайджанского просветительства показывает, что стремление к знаниям не обязательно предполагает отказ от духовных ценностей.

Именно поэтому в обсуждении современных образовательных требований важно различать принципы организации школы, свободу религиозных убеждений и фактическую доступность образования. Современная дискуссия вокруг требований к школьной форме выходит за рамки вопроса об одежде. В более широком смысле она затрагивает принципы организации светского образования, равенство возможностей, общественное единство и наше представление о школе будущего.

Современный Азербайджан существенно отличается от общества XIX или начала XX века. Изменились государственные институты, законодательство, уровень грамотности, общественное положение женщин, экономические условия и система образования. Но одно остаётся неизменным: каждое поколение принимает решения, последствия которых почувствуют те, кто придёт после него. Наши прадеды не могли знать, каким станет Азербайджан через сто лет. Они не могли представить современные университеты, научные учреждения, международные образовательные программы и профессиональные возможности женщин.

Многое из того, что для нас является привычной действительностью, для них было бы воплощением самых смелых надежд. Сегодня мы живём в мире, который создавался усилиями многих поколений. Но при этом мы должны помнить: мы не только потомки своих прадедов. Мы также прадеды тех поколений, которые будут жить после нас. И когда-нибудь они тоже будут анализировать наши решения. И то, что сегодня вызывает разногласия, через десятилетия станет естественным элементом жизни.

Автор: депутат Милли Меджлиса Шахин Сеидзаде