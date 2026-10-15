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СМИ: Саудовская Аравия вывела почти 100 самолетов из аэропорта Эр-Рияда

Редакция 1news08:38 - Сегодня
СМИ: Саудовская Аравия вывела почти 100 самолетов из аэропорта Эр-Рияда

Саудовские авиакомпании вывели десятки самолетов из международного аэропорта Эр-Рияда на фоне атак со стороны мятежного движения «Ансар Аллах» (хуситов).

Об этом сообщила газета Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на данные мониторингового сервиса Flightradar24.

За неделю количество самолетов на земле в аэропорту Эр-Рияда сократилось со 134 до 38. Согласно внутреннему отчету страховой компании, имеющемуся в распоряжении газеты, пять самолетов получили повреждения разной степени тяжести, один из них был списан. Общая стоимость повреждений самолетов после авиаударов оценивается в $375 млн, передает WSJ.

10 октября главное управление гражданской авиации королевства проинформировало, что в результате атаки на аэропорт Эр-Рияда погибли не менее 12 человек, еще 309 получили ранения. 11 октября оно сообщило о новой атаке, в результате которой имеются пострадавшие. Движение «Ансар Аллах» в тот же день признало, что в течение суток провело «четыре масштабные операции с применением баллистических и крылатых ракет, а также беспилотников».

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