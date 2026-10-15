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Трамп призвал приглядывать за ИИ, чтобы он не стал «слишком супер»

Редакция 1news11:42 - Сегодня
Трамп призвал приглядывать за ИИ, чтобы он не стал «слишком супер»

Президент США Дональд Трамп заявил, что за развитием искусственного интеллекта необходимо приглядывать, поскольку тот может стать «слишком супер».

Об этом он сказал на предвыборном митинге в Буллхед-Сити в Аризоне 14 октября. Стенограмму выступления опубликовал Roll Call.

«Это суперинтеллект. Иногда он может стать слишком „супер“ — вот за этим нам нужно приглядывать. Знаете, нужно приглядывать. Но он не искусственный, он вполне реальный», — сказал американский президент.

Трамп также заявил, что США опережают Китай и другие страны в этой сфере. По его мнению, название «искусственный интеллект» не отражает сути технологии, поэтому он предпочитает называть ее «суперинтеллектом».

Ранее Трамп выступал против ужесточения контроля над искусственным интеллектом. В сентябре он отверг призывы замедлить развитие технологии из-за угроз безопасности и назвал опасения, что ИИ может уничтожить человечество, мифом. Президент объяснял свою позицию необходимостью сохранить преимущество США перед Китаем в технологической гонке.

Однако полного отказа от надзора он не предлагал. В конце сентября Трамп и руководители крупнейших технологических компаний подписали соглашение о контроле за безопасностью ИИ. Оно предусматривает внутренний мониторинг моделей, независимый аудит и создание комитетов при советах директоров. По словам президента, отрасли нужны определенные «ограждения», но они не должны превращаться в масштабное государственное регулирование.

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