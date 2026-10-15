В Армении не уверены в необходимости назначения нового спецпредставителя по нормализации отношений с Турцией и считают, что граница между двумя странами может открыться раньше, чем стороны согласуют кандидатуры новых переговорщиков.

Об этом заявил министр иностранных дел и международной торговли Армении Арарат Мирзоян.

"Честно говоря, вопрос в том, нужен ли вообще новый спецпредставитель, поскольку может случиться так, что граница откроется раньше, чем будут согласованы кандидатуры новых спецпредставителей", — сказал Мирзоян на совместной пресс-конференции с действующим председателем ОБСЕ, вице-президентом Швейцарии Иньяцио Кассисом.

Армянский министр отметил, что процесс нормализации армяно-турецких отношений настолько созрел, что окончательного и полного урегулирования можно достичь в любой момент. Он отметил, что Армения и Турция поддерживают контакты практически ежедневно, а переговоры продолжаются постоянно.

Глава армянского внешнеполитического ведомства вновь подчеркнул важность отмены Турцией запрета на экспорт продукции в Армению, напомнив, что в прошлом, если турецкий предприниматель хотел что-то экспортировать в Армению, такая возможность не была предусмотрена.

Арарат Мирзоян отметил, что в ближайшее время состоится армяно-турецкий бизнес-форум в Армении. Он также сказал, что турецкая сторона активно строит участок дороги в Карсе — к границе с Арменией.

Источник: Sputnik Армения