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Лавров: РФ не будет прекращать огонь

Редакция 1news15:45 - Сегодня
Лавров: РФ не будет прекращать огонь

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров предупредил, что Россия не будет давать делать паузу в боевых действиях, чтобы Украину «за это время накачали оружием».

Об этом глава МИД РФ заявил журналистам по итогам участия в саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии.

По его словам, президент Украины своей реакцией на «дизельную сделку» Москвы и Вашингтона «бросает прямой вызов» в адрес президента США Дональда Трампа.

Глава МИД РФ отметил, что Зеленский продолжает в ответ просить больше вооружений для ударов по России.

«Это прямой вызов, причем грубый, в адрес президента Трампа, который эту сделку активно поддерживал и публично об этом не раз высказывался», — акцентировал внимание Лавров.

Источник: ТАСС

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