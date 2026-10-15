В Париже французским специалистам представлены культура и туристический потенциал Азербайджана - ФОТО

В Париже состоялась встреча профессионалов, посвященная популяризации туристического и культурного потенциала Азербайджана, а также его возможностей как привлекательной площадки для проведения международных мероприятий.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в мероприятии, организованном при поддержке посольства Азербайджана во Франции, а также в сотрудничестве с Ассоциацией друзей Азербайджана (АДА) и агентством ECHAPEVOO, приняли участие представители туристического сектора, осуществляющие деятельность в Париже.

Во встрече приняли участие посол Азербайджана во Франции Лейла Абдуллаева, заместитель председателя правления Бюро по туризму Азербайджана Теймур Сулейманзаде, заведующая сектором сотрудничества с зарубежными странами отдела международных связей Государственного агентства по туризму Севиндж Мехдиева и представитель AZAL во Франции Кямран Келпалиев.

Посол Лейла Абдуллаева выразила благодарность организаторам за инициативу, способствующую популяризации Азербайджана во Франции и развитию связей между представителями туристической индустрии и сферы организации мероприятий двух стран.

В рамках мероприятия состоялись презентации представителей Государственного агентства по туризму, AZAL и руководителя агентства ECHAPEVOO Алии Букрис.

Вниманию участников были представлены богатое историческое и культурное наследие Азербайджана, его туристические возможности, туристические услуги высокого уровня и потенциал для организации международных мероприятий.

Встреча послужила продвижению Азербайджана во Франции как туристического направления, а также созданию новых возможностей для сотрудничества между туристической индустрией и сферой организации мероприятий двух стран.