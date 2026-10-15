Экс-председатель Совета аксакалов Имишлинского района приговорен к 8 годам

Бывший председатель Совета аксакалов Имишлинского района Салех Самедов приговорен к 8 годам лишения свободы.

Приговор оглашен в Бакинском суде по тяжким преступлениям.

Экс-глава упраздненного совета признан виновным по статьям 179.3.2 (присвоение в крупном размере) и 308.1 (злоупотребление должностными полномочиями) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики, сообщает musavat.com.

В ходе судебного процесса выяснилось, что С. Самедов нанес государственному бюджету ущерб на общую сумму 200 тысяч манатов. В период предварительного следствия обвиняемый возместил 44 тысячи манатов причиненного ущерба. Накануне последнего заседания суда оставшаяся сумма была полностью возвращена в государственный бюджет его сыном.

Напомним, что ранее всплыл ряд интересных фактов о Салехе Самедове.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Unikal, Салеху Самедову принадлежат дом торжеств «Крал Сарай», сеть чайных домов «Крал», детский сад, хлебозавод, завод по производству спирта и соков, гипермаркет, колбасный цех, ферма крупного рогатого скота и свиней, а также тепличное хозяйство площадью 20 гектаров.

Сообщается, что бизнесмен, ранее управлявший автомобилем Rolls-Royce с госномером 90-AA-679, владеет также многочисленными виллами, магазинами, ресторанами и строительной компанией в столице.

Отмечается, что С. Самедов, 1962 года рождения, в 1997 году окончил Азербайджанский государственный экономический институт, а в 2001 году - Академию государственного управления.

В 2002 году С. Самедов учредил ООО «Араз» в Имишлинском районе. В 2010–2011 годах он занимал должность заместителя главы Имишлинской районной исполнительной власти по социально-экономическим вопросам, в 2011–2013 годах был президентом ООО «Хан-Араз», в 2013–2018 годах - начальником регионального территориального управления Государственного комитета по стандартизации, метрологии и патентам Азербайджанской Республики, в 2018–2020 годах - генеральным директором Азербайджанского института метрологии, а в 2020–2021 годах - директором ООО «Азер-С-Тест».

В конце апреля 2024 года в административном здании Имишлинского районного совета старейшин прошла выборная конференция организации и Салех Самедов был избран председателем Совета аксакалов Имишлинского района.

В начале 2024 года в административном здании Имишлинского районного совета старейшин не было предметов, символизирующих советский период. Однако после избрания Салеха Самедова председателем в его кабинете и кабинетах других лиц появились бюст одного из лидеров СССР Иосифа Сталина и советские флаги. Это свидетельствует о том, что он прикрепил «георгиевскую ленту» к груди во время выступления, приуроченного ко Дню Победы, вовсе не случайно.

На мероприятии по случаю Дня Победы - 9 Мая, прошедшем в селе Сарыханлы Имишлинского района, советских флагов на мемориальном комплексе Великой Отечественной войны было множество. Причем эти флаги были приобретены не где-либо, как утверждал С. Самедов, а изготовлены непосредственно по его указанию.

Отличающийся пророссийскими взглядами бизнесмен также учредил в Москве территориальную организацию Имишлинского районного совета старейшин.

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