Азербайджан в ООН подчеркнул важность борьбы с пытками и искоренения безнаказанности

Азербайджан привержен выполнению своих обязательств по Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания, а также по другим соответствующим международным договорам.

Об этом заявил первый секретарь Постоянного представительства Азербайджана при ООН Шахрияр Гаджиев в ходе интерактивного диалога с председателями Комитета против пыток и Подкомитета по предупреждению пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания в рамках работы Третьего комитета 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Первый секретарь отметил, что в Азербайджане на регулярной основе проводятся обучение в области прав человека и просветительские мероприятия для различных подразделений правоохранительных органов, которые являются важнейшими составляющими системы предупреждения пыток.

«В соответствии с национальным законодательством и международными обязательствами Азербайджан предпринял решительные шаги для расследования тяжких преступлений, совершенных в ходе прежнего конфликта, и привлечения виновных к уголовной ответственности, в особенности за преступления, связанные с пытками, бесчеловечным или унижающим достоинство обращением с гражданскими лицами и другими лицами, находящимися под защитой международного права», — подчеркнул дипломат.

«В заключение хотел бы отметить, что борьба с безнаказанностью является важной составляющей пути к подлинному примирению. Она также помогает предотвратить повторение чудовищных деяний, особенно связанных с пытками, бесчеловечным или унижающим достоинство обращением», — заявил Ш. Гаджиев.