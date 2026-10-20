Оговорка Пашиняна стоила чиновнику карьеры

Глава Службы государственного протокола Армении Гагик Ваноян освобожден от занимаемой должности после протокольного конфуза, произошедшего во время визита президента Кыргызстана Садыра Жапарова в Ереван.

Об этом сообщает газета «Жоховурд».

По данным издания, во время подхода к прессе на климатическом саммите COP-17 премьер-министр Армении Никол Пашинян, представляя кыргызского лидера, несколько раз ошибочно назвал его «президентом Казахстана».

Как сообщают источники, инцидент произошел из-за опечатки в тексте выступления, подготовленном для главы правительства.

После окончания официального мероприятия Пашинян выразил крайнее недовольство случившейся оговоркой, что и стало причиной решения об увольнении Ванояна, возглавлявшего протокольную службу с декабря 2022 года.