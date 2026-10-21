В Каспийском море зафиксировали массовую гибель осетровых
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В Мангистауской области Казахстана на побережье Каспийского моря обнаружены туши 173 рыб осетровых пород.
Как сообщает 1news.az со ссылкой на агентство Kazinform, их обнаружили 20 октября в Каракиянском районе при обследовании побережья в направлении порта Курык.
По информации специалистов, сильный западный ветер выбросил рыбу на берег. При этом точные причины гибели осетровых пока не установлены.
Специалисты отбирают пробы морской воды и биологических материалов для исследования. Одновременно проводятся работы по сбору и утилизации выброшенной на берег рыбы.
Ранее на побережье Каспия были обнаружены туши 12 мертвых тюленей.
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