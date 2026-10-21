Лейла Алиева открыла Всемирный саммит по инвестициям в благополучие детей в Самарканде - ФОТО

21 октября вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в церемонии открытия в узбекском городе Самарканд Всемирного саммита «Инвестиции в благополучие детей: на пути к устойчивому и справедливому развитию будущих поколений» и Второго международного конгресса по детской онкологии.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, перед церемонией открытия первая леди Республики Узбекистан Зироат Мирзиёева встретила вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлу Алиеву и других участников.

Затем было сделано совместное фото.

В мероприятиях, которые пройдут 21-22 октября, принимают участие представители свыше 100 стран.

Саммит организован по инициативе Узбекистана совместно со специальным представителем генерального секретаря ООН по вопросу о насилии в отношении детей, Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ), Всемирной организацией здравоохранения и Всемирным банком.

По итогам саммита ожидается принятие Самаркандской декларации.