Принц Гарри рассказал о последнем телефонном разговоре с принцессой Дианой

Принц Гарри рассказал о сожалениях из-за последнего телефонного разговора с матерью, принцессой Дианой.

В интервью для проекта «Еще один вопрос» журнала GQ 42-летний герцог Сассекский поговорил о том, как переживает утрату спустя почти 30 лет после смерти матери и какие вопросы до сих пор хотел бы ей задать.

Гарри признался, что одним из его самых больших сожалений остается последний телефонный разговор с Дианой, погибшей 31 августа 1997 года в возрасте 36 лет: «Я открыто говорил о том, что одним из моих самых больших сожалений стал последний телефонный разговор с ней. Если бы я знал, что это будет наш последний разговор, насколько иначе все могло бы сложиться. И именно мне приходится жить с этим сожалением».

Он также отметил, что в тот момент был всего лишь 12-летним мальчиком, который хотел проводить время с двоюродными братьями и сестрами.

Гарри добавил, что до сих пор практически каждый день вспоминает мать и иногда задается вопросом, каким был бы мир и какой была бы его собственная семья, если бы Диана осталась жива: «Я задаю себе вопросы. Иногда обращаюсь с вопросами к ней, надеясь получить какой-то ответ, и иногда действительно получаю ответ».

По словам герцога Сассекского, он по-прежнему ощущает связь с матерью и чувствует ее энергию в определенные моменты своей жизни.

В интервью Гарри также рассказал о том, как переживал утрату в юности. Он признался, что иногда старался заглушить боль, проводя время с друзьями, хотя тогда не осознавал причин своего поведения.

Принц отметил, что долгие годы не мог открыто выражать свои чувства и опасался, что, перестав скорбеть, предаст память матери. Он также задавался вопросом, не станет ли счастье предательством по отношению к Диане.

По словам принца Гарри, важную роль в принятии утраты сыграла психотерапия, которая помогла ему понять, что горе не исчезает полностью, но со временем человек учится жить с ним: «Я научился принимать и понимать, что полностью пережить утрату невозможно. Ты учишься с ней жить».

Принц Гарри также рассказал, что теперь старается сохранять память о матери через свою работу, а не позволять пережитому горю сдерживать его и мешать двигаться вперед.

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